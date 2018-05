I due sposi però non partiranno subito dopo la cerimonia

Domani Harry e Meghan convoleranno a nozze e dopo il fatidico “sì” partiranno come da tradizione per la luna di miele. Ma non immediatamente perché i due sposini avranno un impegno istituzionale a cui non potranno mancare. Il 22 maggio infatti si festeggeranno i 70 anni del principe Carlo ed Harry e Meghan avevano già annunciato che avrebbero ritardato la partenza per partecipare al grande evento.

Destinazione del viaggio di nozze di Harry e Meghan

Ma quale sarà la meta del viaggio di nozze? Secondo i bookmakers sarà l’Africa la destinazione dei due sposini e in particolare in Namibia, una regione molto cara sia ad Harry che a Meghan. Sembrerebbe che abbiano scelto di alloggiare in un lussuosissimo resort eco friendly alimentato ad energia solare con ponti e strutture in bambù e materiale riciclato al 70%.