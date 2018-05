A chiederlo è stata la stessa Meghan Markle e il principe Carlo ha subito accettato

Sarà il principe Carlo ad accompagnare all’altare Meghan Markle. E’ stata la stessa Markle a chiederlo al reale suocero che ha accettato con piacere dichiarando che “è lieto di introdurre in questo modo Ms Markle nella Royal Family”. Un modo perfetto per riscattare sia Meghan Markle che la Royal Family dal terribile scandalo causato dal padre della sposa Thomas Markle a pochi giorni dal lieto evento.

L’incontro della madre di Meghan con la Royal Family

A riferirlo con un comunicato Kensigton Palace che ha raccontato anche dell’incontro della madre di Meghan Markle, Doria Ragland, 61 anni, con Carlo, Camilla, William e Kate e i tre figli. Secondo le indiscrezioni è stato un pomeriggio piacevole e allegro.Quello più atteso è ovviamente l’incontro con la Regina Elisabetta con la quale Doria Ragland prenderà un tè al Castello di Windsor alla presenza anche di Harry e Meghan.

Gli sposi si separano in attesa della cerimonia

I due sposi, com’è d’obbligo, trascorreranno le ultime ore da single separati. Salutato Harry, Meghan Markle si recherà con la madre e le amiche più intime a Cliveden House Hotel dove la sposa si preparerà alla cerimonia grazie al suo esclusivo staff di hairstylist, make up artist e maestro di meditazione. Il principe Harry, secondo la tradizione, si rifugerà con il fratello William a Coworth Park, una lussuosa casa di campagna poco distante dal Castello di Windsor, ricordata come lo sfondo in cui i due futuri sposi si sono scambiati il primo bacio.