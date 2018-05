I Ducali battono lo Spezia, scavalcano al secondo posto il Frosinone (fermato 2 - 2 dal Foggia), e conquistano la promozione diretta in serie A

Il Parma è in serie A: questo il verdetto dell’ultima, palpitante, giornata di serie B. I Ducali conquistano la promozione diretta nella massima serie (agguantando di fatto il secondo posto in classifica) grazie alla vittoria esterna per 0 – 2 al Picco di La Spezia; ma è sopratutto grazie al Foggia di Stroppa se la squadra di D’Aversa può festeggiare, questa sera, la promozione diretta: i satanelli, infatti, stoppano al Benito Stirpe il Frosinone di Moreno Longo (2 – 2 il finale), costringendo così i ciociari alla bagarre dei playoff per proseguire i loro sogni di promozione. Il Frosinone vede sfumare la serie A all’ 89′ minuto, con un goal di Floriano (ala del Foggia) che ammutolisce con la sua rete tutto il pubblico di fede gialloblù.

Il Frosinone giocherà quindi i playoff, come il Palermo di Stellone (che chiude il campionato vincendo all’ Arechi di Salerno per 0 – 2), il Venezia, il Bari, il Cittadella e il Perugia.

In coda, è da sottolineare la vittoria della Virtus Entella a Novara, con gli ospiti liguri che battono i padroni di casa piemontesi (0 – 1 il finale al Piola). La Virtus accede ai playout, e potrà giocarsi tutte le sue carte di permanenza in serie B nello scontro infuocato contro l’Ascoli di Cosmi.

I risultati della 42a giornata

Ascoli-Brescia 0 – 0 FINALE

Bari-Carpi 2 – 0 FINALE Marcatori: 27′ p.t. Galano (B), 45′ p.t. Brienza (B).

Cesena-Cremonese 1 – 0 FINALE Marcatori: 23′ s.t. Kupisz (Ce).

Cittadella-Pro Vercelli 2 – 0 FINALE Marcatori: 27′ s.t. Kouamè (C), 33′ s.t. Bartolomei (C).

Empoli-Perugia 2 – 1 FINALE Marcatori: 2′ p.t. Di Carmine (P), 43′ p.t. Pasqual (E); 18′ s.t. Donnarumma (E).

Frosinone-Foggia 2 – 2 FINALE Marcatori: 35′ p.t. Mazzeo (Fo); 23′ s.t. Paganini (F), 28′ s.t. Rubin aut. (F), 44′ s.t. Floriano (F).

Novara-Virtus Entella 0 – 1 FINALE Marcatori: 23′ s.t. Crimi (V.E.).

Salernitana-Palermo 0 – 2 FINALE Marcatori: 45+1′ p.t. Chochev (P); 41′ s.t. La Gumina (P).

Spezia-Parma 0 – 2 FINALE Marcatori: 11′ p.t. Ceravolo (P); 16′ s.t. Ciciretti (P).

Ternana-Avellino 1 – 2 FINALE Marcatori: 9′ p.t. Signori (T), 39′ p.t. Ardemagni (A), 45 Castaldo (A).

Venezia-Pescara 0 – 0 FINALE

Serie B, la classifica

Empoli 85

Parma 72

Frosinone 72

Palermo 71

Venezia 67

Bari 67

Cittadella 66

Perugia 60

Foggia 58

Spezia 53

Carpi 52

Salernitana 51

Cesena 50

Cremonese 48

Avellino 48

Brescia 48

Pescara 48

Ascoli 46

Virtus Entella 44

Novara 44

Pro Vercelli 40

Ternana 37