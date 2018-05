Il ministro dell'Interno Gerard Gollomb lo ha annunciato oggi, alla BMF tv. La polizia ha arrestato due fratelli egiziani che volevano usare il veleno di ricina nell'esplosivo

Torna la paura, in Francia. Questa mattina, la promessa di un nuovo attentato da parte di due fratelli egiziani è stata sventata dalle forze di polizia. Ad annunciarlo è direttamente il ministro dell’Interno, Gerard Gollomb, alla BFM tv.

Il veleno di ricina e il progetto dei due egiziani

È trascorsa appena una settimana dall’attacco, messo a segno a Parigi, da un uomo di orgine cecena, armato di coltello che ha ucciso una persona e ne ha feriti cinque. Oggi, grazie alle indagini delle forze di polizia, il terrore di un nuovo attacco terroristico è stato scongiurato. “C’erano due giovani di origine egiziana che si stavano preparando a commettere un attacco”, ha dichiarato Gollomb. I fratelli, infatti, erano in possesso di un manuale di istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricina. La ricina è una proteina tossica potentissima che può causare la morte delle cellule. Anche in dosi minime, è letale per l’uomo.



Il ministro ha ricostruito il modo in cui il polizia è riuscita a risalire ai fratelli egiziani. “Seguiamo un certo numero di persone sui social network”, ha affermato. Secondo la ricostruzione, infatti, i due aspiranti attentatori erano molto attivi su Telegram, piattaforma in cui i messaggi sono criptati.