Una distesa immensa di fiori di ogni colore e forma – 36 mila per l’esattezza – intrecciati dai maestri infioratori con l’aiuto di bimbi, adulti e anziani, in modo del tutto volontario. Si svolgerà il 20 maggio, a partire dalle 8 del mattino fino al tardo pomeriggio la grande infiorata di Candela, piccolo paesino in provincia di Foggia.

L’infiorata a Candela

L’evento, organizzato per il quinto anno consecutivo, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. Presenti anche un gruppo di giornalisti e blogger arrivati da tutta Italia per documentare l’evento, molto sentito dai candelesi che si sono spesi tantissimo in queste ultime ore.

Il programma dell’Infiorata

Previsto anche il raduno di circa 30 macchine d’epoca, che sfileranno a Piazza Gramsci. L’infiorata partirà da corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Plebiscito, dove, a partire dalle 20, seguirà una serata all’insegna della musica e una degustazione di prodotti locali.