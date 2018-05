Dopo il sì di ieri, avvenuto online, da parte degli appartenenti al M5S, oggi tocca alla Lega esprimere l'assenso o meno al contratto di governo scritto da Salvini e Di Maio

Dopo il sì di ieri, avvenuto online, da parte degli appartenenti al M5S, oggi tocca alla Lega esprimere l’assenso o meno al contratto di governo scritto da Salvini e Di Maio.

Consultazione della Lega nei gazebo

Al via stamattina, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all’accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e proseguirà anche domani.

Inizia invece da Ivrea, la città di Adriano Olivetti tanto cara ai pentastellati che qui organizzano la loro kermesse Sum#02, il tour di Luigi Di Maio sul contratto di governo con la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle, ieri ad Aosta, è arrivato a piedi al gazebo di piazza Aldo Balla per il primo appuntamento del genere nel fine settimana.

“Nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime politiche o alle europee”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, sul rapporto con la Lega. “Non è una alleanza, ma un contratto di governo su punti specifici”.

Immagine profilo Fb Matteo Salvini