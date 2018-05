Sono entrambi morti sul colpo

Ha deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto insieme al figlio Vincent, di soli 7 anni. Questa la tragica decisione di Stephanie Adams, 47 anni, ex modella e Miss Playboy nel 1992. I fatti sono accaduti in un palazzo di Manhattan, a New York.

Ex modella Playboy si toglie la vita

La donna ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal 25esimo piano. Lei e il figlio non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma i media ipotizzano che si sia trattato di omicidio.

Le cause

Una delle cause che avrebbero portato la donna al drammatico gesto è la battaglia legale con l’ex marito Charles Nicolai per la custodia del figlio Vincent. Il tribunale di Manhattan avrebbe recentemente negato alla donna il permesso di portare con sè il bambino in Europa nei mesi estivi.