Il maiorchino torna in finale al Foro Italico: domani affronterà il campione uscente Zverev o Cilic

Ancora una volta, Rafael Nadal è in finale agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico, il numero 2 del ranking ATP ha piegato in due set un ottimo Djokovic, e domani andrà a caccia dell’ottavo titolo a Roma, contro il vincente della sfida tra Zverev e Cilic.

Nadal parte forte, deciso a riconfermarsi re della terra, contro l’avversario che forse gli ha rifilato le sconfitte peggiori sulla superficie più amata, e piazza immediatamente il break che sembra spianargli la strada. Sul 5-3, però, quando è il momento di servire per il set, Rafa incappa in un game sfortunato, soffrendo la spinta di Djokovic, aiutato anche dal nastro sulla voléé del 15-40, e subisce il controbreak. Nole ritrova la fiducia e, pur non essendo quello dei giorni migliori, il palcoscenico e l’avversario di lusso gli consentono di trovare soluzioni di alto livello e portare il parziale al tiebreak. Qui, però, nonostante un minibreak immediato del serbo, è Nadal a ritrovare il suo miglior tennis, mettendo il rivale con le spalle al muro e approfittando anche lui di un po’ di buona sorte, con un nastro favorevole, chiude 7-4.

Il maiorchino, entrato in modalità cannibale, fiuta l’odore del sangue dell’avversario, e in apertura di secondo set trova il break che indirizza definitivamente il match sui binari a lui favorevoli, salvo rischiare nell’ottavo gioco, quando un doppio fallo e qualche errore di troppo rischiano di rimettere in partita Djokovic, per poi, però, tenere il servizio. Per Nole è il colpo di grazia: nel game successivo il serbo cede nuovamente il servizio, aprendo a Nadal le porte della finale.