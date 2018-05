Il campione tedesco si è dichiarato emozionato nel vedere l'ex capitano della Roma presente sugli spalti per il suo match

Continua l’impressionante stagione sulla terra rossa di Sascha Zverev, che agli Internazionali d’Italia vuole eguagliare il risultato dello scorso anno, quando vinse il titolo nella finale di Roma con Djokovic. Per riuscire nel suo intento, ieri, in tarda serata, ha battuto in tre set il belga David Goffin, avversario sicuramente ostico, ma che non ha i mezzi per superare un ostacolo come quello portato dal tedesco classe 1997, destinato in tempi brevi a raggiungere il numero 1 del ranking ATP, non appena avrà maggior costanza di rendimento anche a livello slam.

Durante la partita tra i due, sul Centrale del Foro Italico, è stato inquadrato dalle telecamere Francesco Totti, in compagnia della sua famiglia, scatenando le reazioni del pubblico di fede romanista, impazzito alla vista del suo beniamino. Una visione che non ha lasciato indifferente nemmeno lo stesso Zverev, che al termine della partita ha regalato all’ex numero 10 giallorosso (o meglio, al figlio Cristian), la sua racchetta.

Bel gesto di #Zverev Vola in semifinale al Foro Italico vincendo il suo match contro Goffin che finisce all’una di notte sul Centrale e va subito da Francesco #Totti per regalare la sua racchetta al piccolo Cristian. #respect 👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/kgOxDNerpD — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 18 maggio 2018



Nel postpartita, il giovane tedesco, grande appassionato di sport, ha ammesso di essersi emozionato vedendo Totti ripreso dalle telecamere del Campo Centrale. Per lui, oggi, una semifinale ancora più impegnativa, contro un Marin Cilic che, col passare dei turni, ha trovato la miglior condizione, nonostante un piccolo problema al ginocchio.