L'addio del portierone bianconero al suo stadio, dopo diciassette anni insieme e sette scudetti consecutivi

L’Allianz Stadium tributa l’ultimo saluto a Gigi Buffon. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A, Juventus-Verona è stata interamente dedicata al numero 1 bianconero, che dopo diciassette anni di trofei dice addio alla Vecchia Signora, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro, tra l’ipotesi ritiro e l’opzione estera, con il Paris Saint-Germain pronto a offrirgli la chance di lottare per la Champions League per altri due anni.

Il momento di massima commozione è arrivato al minuto 64, quando il mister Allegri ha richiamato Buffon per consentire ai tifosi di riservargli un’ultima standing ovation, inserendo al suo posto il terzo portiere Pinsoglio. Scene di grande commozione in campo e sugli spalti, per un portiere che è nella leggenda del calcio italiano.

Gigi, visibilmente toccato, si è accomodato in panchina dopo aver salutato i suoi tifosi, ricevendo l’affetto dello staff e dei suoi compagni di squadra, nell’ultima partita della sua vita in Serie A.