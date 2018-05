Le prime scelte di Mancini alla guida dell'Italia sono mirate alla programmazione futura, con tanti giovani

La prima Nazionale di Roberto Mancini inizia a prendere forma. Il nuovo commissario tecnico dell’Italia ha diramato nel tardo pomeriggio le convocazioni per le amichevoli con Francia, Arabia Saudita e Olanda, a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. Spazio alla linea verde, con nomi giovani come Cristante, Mandragora ed Emerson Palmieri, ma anche per qualche ritorno particolarmente atteso come quello di Mimmo Criscito e, ovviamente, il nome più richiesto dall’opinione pubblica: Mario Balotelli.

Non rientrano nell’elenco, invece, Giorgio Chiellini e Daniele De Rossi, le ultime colonne della vecchia Nazionale che dovrebbero accompagnare Mancini nel biennio verso Euro 2020. Per il loro ritorno, a meno di colpi di scena, bisognerà attendere le prime sfide ufficiali, valevoli per la Nations League, a settembre. Questa la lista completa:

Portieri: G. Donnarumma (Milan), Perin (Genoa), Sirigu (Torino).

Difensori: Bonucci (Milan), Caldara (Atalanta), Criscito (Zenit), D’Ambrosio (Inter), De Sciglio (Juventus), Emerson (Chelsea) Romagnoli (Milan), Rugani (Juventus), Zappacosta (Torino).

Centrocampisti: Baselli (Torino), Bonaventura (Milan), Cristante (Atalanta), Florenzi (Roma), Jorginho (Napoli), Mandragora (Crotone), Marchisio (Juventus), Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Balotelli (Nizza), Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Fiorentina), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Politano (Sassuolo), Verdi (Bologna), Zaza (Valencia).