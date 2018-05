Street food, eventi enogastronomici e tanto altro animeranno il terzo weekend di maggio

Terzo weekend di maggio all’insegna del buon cibo, con diversi appuntamenti dedicati alle tradizioni enogastronomiche del Bel Paese. Ecco alcuni appuntamenti immancabili che tra il 19 e il 20 maggio allieteranno il palato sopraffino dei visitatori.

La ‘Festa dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di Primavera’

Di scena sabato 19 e domenica 20 maggio ad Arta Terme, in provincia di Udine, l‘evento offre la possibilità agli amanti della natura di effettuare una full immersion nelle fioriture della Carnia. In un weekend che rappresenta l’occasione perfetta per scoprirne le varietà e per assaggiare i prodotti tipici dei dintorni, sono previste escursioni e passeggiate lungo i sentieri di fondovalle in compagnia di esperti botanici e naturalisti, per conoscere piante ed erbe selvatiche e gustare i sapori della montagna.

La ‘Festa dell’asparago e della fragola’

Scorzè (Venezia) sarà teatro, sino al 20 maggio, di una interessante manifestazione che celebra due prodotti tipici: l’asparago bianco IGP di Badoere e la fragola di Gardigiano.

Immancabili il risotto agli asparagi e quello alle fragole. Previsti anche intrattenimenti musicali, eventi sportivi e una mostra mercato di questi due deliziosi prodotti.

La ‘Festa alle Cascine’

Occasione ghiotta per scoprire i sapori delle montagne valdostane. Sino al 20 maggio Point-Saint Martin (Aosta) sarà il contesto perfetto per la ‘Festa delle Cascine‘, che segna l’apertura ufficiale della stagione delle sagre enogastronomiche valdostane dell’estate. Previste grandi grigliate a base di costine, le classiche costolette di maiale. Imperdibili le “corse delle galline“.

La ‘Sagra degli In’

A Cossano Belbo, in provincia di Cuneo, si terrà la 21esima edizione della ‘Sagra degli In‘ sabato 19 e domenica 20 maggio. Manifestazione che raccoglie le eccellenze gastronomiche delle Langhe in un percorso di gusto tra 20 piatti della tradizione piemontese abbinati ad ottimi vini. Gli ‘IN’ non sono altro che le prelibatezze locali che terminano, appunto, con …IN: ad esempio i tajarin, ravioli al plin, salamin, trifolin, farina del Mulin, Furmentin e Bon vin.

Weekend a Pizzighettone

Pizzighettone (Crema) sarà la location adatta dove festeggiare il borgo, tra eccellenze gastronomiche e bellezze storico-artistiche. Di scena le Casematte tra le antiche mura, accessibili gratuitamente fino a sera, le quali diventano lo scenario perfetto per spettacoli, iniziative, animazioni ed eventi nella giornata di sabato 19 maggio.

I tipici ambienti a botte, collegati in un unico grande itinerario, ospitano inoltre mostre, concerti, giochi per bambini, animazioni ed eventi itineranti. Domenica 20 maggio, invece, il centro storico ospita la rassegna ‘Pizzighettone in Fiore – Profumi e Colori di Primavera‘.

Sestri Levante per lo street food

Interessanti degustazioni di ‘street food’ animeranno sino al 20 maggio i giardini Mariele Ventre di Sestri Levante (Genova). Numerosi truck offrono le più ghiotte specialità gastronomiche locali e della buona cucina italiana: dalla rinomata porchetta di Ariccia allo gnocco fritto, dalla focaccia al formaggio, senza dimenticare i cannoli siciliani. Non mancheranno certamente le birre artigianali e la musica live.

Lo ‘street food’ di San Terenziano di Gualdo Cattaneo

Sino al 20 maggio si celebreranno lo street food e la birra artigianale a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia). Una due giorni all’insegna di buoni sapori, laboratori e degustazioni, musica e passeggiate. Chi non può rinunciare al vino troverà anche una selezione di proposte della ‘Strada del Sagrantino‘.