Ultimo turno che ha ancora tanto da dire, in particolare con lo spareggio Champions tra Inter e Lazio di domenica sera

Anche questo campionato di Serie A è arrivato alla sua conclusione, con un’ultima giornata che, tuttavia, ha ancora molto da dire. Se è vero che la Juventus ha già matematicamente vinto il campionato e festeggiato il settimo Scudetto consecutivo nell’anticipo del sabato con il Verona, restano ancora molti verdetti da emettere, a partire dall’assegnazione dell’ultimo posto utile per la Champions League, che passerà dalla sfida dell’Olimpico di domani sera tra Lazio e Inter, posticipo di lusso.

Nel mezzo, tante sfide interessanti, a partire dalla lotta per la salvezza, che vede ancora invischiate Chievo, Cagliari, Crotone e SPAL, a quella per l’Europa League, con l’Atalanta che non può permettersi di perdere sul campo dei sardi, per non subire il sorpasso da parte della Fiorentina, impegnata a San Siro contro un Milan già certo della qualificazione europea.

I risultati della 38a giornata

Juventus-Verona 2 – 1 Marcatori: 4′ s.t. Rugani (J), 7′ s.t. Pjanic (J), 31′ s.t. Cerci (V).

Genoa-Torino (domenica ore 15:00)

Cagliari-Atalanta (domenica ore 18:00)

Chievo-Benevento

Milan-Fiorentina

Napoli-Crotone

SPAL-Sampdoria

Udinese-Bologna

Lazio-Inter (domenica ore 20:45)

Sassuolo-Roma

Serie A, la classifica

Juventus 92

Napoli 88

Roma 74

Lazio 72

Inter 69

Milan 61

Atalanta 60

Fiorentina 57

Sampdoria 54

Torino 51

Sassuolo 43

Genoa 41

Bologna 39

Udinese 37

Chievo 37

Cagliari 36

SPAL 35

Crotone 35

Verona 25

Benevento 21