Un serale ricco di emozioni

Grandi emozioni nel settimo appuntamento del serale di Amici 17 andato in onda in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. Subito si è svolta la gara tra Bryan e Lauren per l’assegnazione del circuito danza.

Dopo due esibizioni a testa, con cinque voti su tre a vincere è Lauren, che oltre la coppa si aggiudica un assegno dal valore di 50 mila euro. A Bryan è andata una borsa di studio dal valore di 25 mila euro offerta da Vitasnella.

A vincere la puntata è stata Carmen e sono andati in sfida diretta Einar e Biondo. I due allievi hanno cantato diversi pezzi ma alla fine ben sette professori hanno deciso di salvare Einar (tutti tranne Rudy Zerbi, in pratica).

Biondo quindi lascia la scuola di Amici ma di certo senza amaro in bocca: Maria De Filippi gli ha fatto sapere che il primo giugno uscirà il suo disco.