Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente

Pomeriggio drammatico a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Un uomo è salito sul ponte del viadotto dell’autostrada A14 in contrada Vallemerlo e da lì ha lanciato la figlia, una ragazzina di circa 12 anni, che ha fatto un volo di una ventina di metri.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sono accorsi anche alcuni parenti dell’uomo che in più di un’occasione ha minacciato di suicidarsi.

Alla base del gesto dell’uomo ci sarebbe la morte della convivente, avvenuta dopo una caduta dal quarto piano della sua abitazione a Chieti. La donna è deceduta in ospedale per le gravi lesioni riportate. Gli investigatori ipotizzano che non sia stato un incidente ma che sia stato l’uomo a gettarla dal balcone.

Il traffico è stato deviato sulla carreggiata Nord per un tratto di tre chilometri tra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Sud Francavilla. L’uomo ha compiuto il folle gesto luogo al chilometro 390, sul viadotto Alento.

L’uomo ha impedito agli investigatori e ai soccorritori di avvicinarsi alla bimba, minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto. Dopo più di sette ore, l’uomo ha deciso di lanciarsi dal ponte, suicidandosi.

I soccorritori a quel punto hanno constatato anche il decesso della bambina.