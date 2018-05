Le dichiarazioni a Domenica Live da Barbara D'Urso

Dopo l’ospitata di Al Bano e Romina Power sabato sera durante il serale di Amici, non poteva mancare oggi, a Domenica Live, l’intervista di Barbara D’Urso a Loredana Lecciso, ormai ex del cantante di Cellino.

Loredana Lecciso ha ancora una volta fatto intendere che il rapporto con Al Bano non andava a gonfie vele ma che di certo lo zampino della ex moglie non ha aiutato: “Il nostro rapporto non scoppiava di salute ma terze persone non sono autorizzate ad inserirsi in un ménage scricchiolante. È come se un elefante entrasse in un negozio di cristalleria. Qualche danno, lo fai. Non mi aspetto nulla da Romina perché per me lei è un’estranea. Io ho posto fiducia in Al Bano”.

Romina Power in più di un’occasione ha dichiarato che l’amore per Al Bano non si è mai affievolito del tutto, e su questo la bionda showgirl ha replicato: “Quando lei dice che non è mai finita tra loro, mette in cattiva luce anche Al Bano perché così sembra che Al Bano sia stato bigamo per un certo periodo“.

La Lecciso infine, non disdegnerebbe un confronto tv con la sua “rivale” in amore: “Al Bano, lo conosco bene. Il rapporto affettivo con lui durerà tutta la vita. Io, un’altra storia? In questo momento no. Un’altra storia per Al Bano? Io vorrei vederlo sereno, felice e appagato. Io sarei felice di confrontarmi con Romina in uno studio televisivo”.