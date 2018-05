L'ucraina demolisce la numero 1 del ranking WTA con un netto 6-0 6-4 e guarda fiduciosa al Roland-Garros

Elina Svitolina ha un feeling speciale con il Foro Italico, e non perde occasione per dimostrarlo. La campionessa dell’edizione 2017 degli Internazionali d’Italia si è confermata anche quest’anno, con un torneo da assoluta dominatrice, piegando nella finalissima la numero 1 della classifica WTA Simona Halep con un secco 6-0 6-4.

Il primo set è stato una vera e propria sinfonia dell’ucraina, che ha dominato in lungo e in largo, sia sugli scambi più brevi con il suo dritto incisivo, che nei game di risposta, nei quali ha sempre messo pressione in risposta, strappando per tre volte il servizio all’avversaria e rifilando un netto 6-0 che la dice lunga sulla differenza di rendimento tra le due.

Nel secondo parziale, la Halep ha provato a salire di colpi, ma la Svitolina, grazie a un break in avvio di partita, si è portata rapidamente sul 2-1, difendendo poi il vantaggio fino alla fine, nonostante i tentativi della romena di rientrare in partita. Con questo successo, la classe 1994 si conferma tra le principali candidate alla vittoria del Roland Garros, dove andrà a caccia del suo primo titolo di livello slam.