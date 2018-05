Tre ragazze di 20, 15 e 14 anni sono state denunciate con l'accusa di concorso in rapina per aver gettato a terra, preso a calci, tirato per i capelli e rapinato del cellulare e del portafoglio una studentessa reggiana di 20 anni

Violenza in rosa a Reggio Emilia. Tre ragazze di 20, 15 e 14 anni sono state denunciate con l’accusa di concorso in rapina per aver gettato a terra, preso a calci, tirato per i capelli e rapinato del cellulare e del portafoglio una studentessa reggiana di 20 anni.

Il “branco in rosa” ha agito in pieno giorno lo scorso 11 maggio in un parcheggio nei pressi del centro storico di Reggio Emilia.