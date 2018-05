La squadra allenata da Walter Zenga è condannata dalla sconfitta patita a Napoli, si salva la SPAL di Semplici

Si chiude con un epilogo amaro la rincorsa alla salvezza del Crotone di Walter Zenga. I pitagorici, all’ultima giornata di campionato, non sono riusciti nell’impresa di portare a casa punti dal San Paolo di Napoli, cadendo sotto i colpi di Callejon e Milik. Non basta la rete nei minuti di recupero firmata Tumminello, giovane attaccante scuola Roma al terzo gol stagionale. I risultati degli altri campi, con il successo della SPAL e la vittoria del Cagliari contro l’Atalanta, hanno di fatto condannato i calabresi alla retrocessione in Serie B.

Un’annata sfortunata, quella vissuta dal Crotone, che forse più di altre contendenti avrebbe meritato la salvezza, ma si è trovato a dover fare i conti con un calendario da incubo, mentre le avversarie dirette, in maniera più o meno sospetta, accumulavano punti su punti proprio nel finale di campionato.