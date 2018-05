In un finale da film la squadra di Spalletti vince lo scontro diretto che vale un posto nell'Europa che conta

Come in un film. L’Inter vince allo stadio Olimpico lo scontro diretto con la Lazio che valeva un posto in Champions League, con un finale di gara palpitante che ha visto in rapida successione il rigore trasformato da Icardi per fallo di de Vrij sul numero 9 argentino, l’espulsione di Lulic e il gol di Vecino, che ha fatto impazzire il popolo di fede nerazzurra, per il definitivo 2-3.

Tanti rimpianti per la Lazio, che ha visto svanire negli ultimi quindici minuti una qualificazione in Champions League accarezzata per tutta la stagione, e probabilmente anche meritata dai biancocelesti, per quanto dimostrato durante l’arco del campionato. A far la differenza, ironia della sorte, gli errori di due degli uomini di maggiore esperienza a disposizione di Inzaghi, de Vrij, che da domani sarà un giocatore dell’Inter, e Lulic, il capitano dela formazione capitolina.