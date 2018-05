Il processo inizierà il 19 settembre e, tra gli altri, saranno in aula anche l'ex capogruppo del Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio, l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon, e il ras delle coop, Salvatore Buzzi

Il gip di Roma Monica Ciancio ha deciso 20 rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato, all’interno di uno dei filoni dell’inchiesta “Mondo di mezzo“. Il processo inizierà il 19 settembre e, tra gli altri, saranno in aula anche l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio, Francesco D’Ausilio, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon, e il ras delle coop, Salvatore Buzzi.

“Mondo di mezzo”, 20 rinvii a giudizio e una condanna

Gli imputati sono accusati di reati che vanno dalla turbativa d’asta, alla corruzione, a finanziamento illecito e rivelazione del segreto d’ufficio. La condanna invece riguarda Emilio Gammuto, collaboratore di Buzzi, che ha ne ha già ricevuta una di 3 anni nel filone principale.

Tra i venti che andranno in processo ci sono Nadia Cerrito, ex collaboratrice di Buzzi, Clelia Logorelli, dirigente prepoto al settore verde di Eur spa, Giampaolo Cosimo De Pascali, appuntato dei carabinieri che all’epoca dei fatti era in servizio presso l’Ufficio direzione Sovrintendenza centrale servizi di sicurezza e Maurizio Marotta, presidente della cooperativa Capodarco.

Il filone di indagine coinvolge anche gli imprenditori Fabrizio Amore e Flavio Ciambella, e l’ex direttore del decimo Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione civile di Roma Capitale, Fabio Tancredi. Il giudice, infine, ha disposto la trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Tivoli per l’ex sindaco di Sant’Oreste, Sergio Menichelli, un altro collaboratore di Buzzi, Raniero Lucci e Marco Placidi dell’ufficio tecnico nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma.