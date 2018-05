La Pulce argentina sigla 34 goal in 35 partite: è la quinta Scarpa d'oro della sua carriera

Leo Messi, il numero 10 del Barcellona, vince la Scarpa d’oro (per lui la quinta in carriera). Messi ha realizzato 34 goal in questa stagione di Liga spagnola, piazzandosi davanti agli attaccanti della Premier League Salah (Liverpool, 32 reti) e Kane (Tottenham, 30 reti).

In serie A

Per quanto riguarda la serie A, Icardi e Immobile si fermano a 29 reti (cinque le lunghezze di distanza dalla Pulce), ma per l’attaccante laziale, considerato a stagione in corso come uno dei possibili vincitori della Scarpa, è stato fatale l’infortunio nel finale di campionato che lo ha tenuto qualche giornata ai box.

Messi vince la quinta Scarpa d’oro

Messi trionfa dunque, conquistando la quinta Scarpa d’Oro della sua carriera. La Pulce aveva già vinto il premio nelle stagioni 2009/10, 2011/12, 2012/13 e la scorsa, quella targata 2016/17.