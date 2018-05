Il nuovo CT Mancini inizia il suo corso in azzurro senza i due giocatori, che rientravano nell'elenco dei convocati

Inizia con due defezioni l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, hanno dovuto dare forfait per le amichevoli con Francia, Arabia Saudita e Olanda, in programma a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, e dunque non prenderanno parte al primo raduno del nuovo CT a Coverciano.

Nel frattempo, il commissario della FIGC Fabbricini ha voluto manifestare la propria volontà, condivisa con il commissario tecnico Mancini, di provare a convincere Gigi Buffon a vestire la maglia dell’Italia per un’ultima volta, all’Allianz Stadium, nell’amichevole del 4 giugno con l’Olanda. Resta da valutare se il portiere della Juventus deciderà di fare o meno un passo indietro rispetto alla sua conferenza stampa d’addio, nella quale aveva affermato di non voler tornare in azzurro.