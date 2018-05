L'attrice inglese è "la doppiatrice adolescente di maggior successo in Gran Bretagna"

Harley Bird, la giovanissima doppiatrice della versione britannica di Peppa Pig, guadagnerebbe la cifra record di 1.000 sterline all’ora. Lo rivela il ‘Daily Star’ secondo cui la Bird sarebbe “la doppiatrice adolescente di maggior successo in Gran Bretagna in questo momento”.

L’insostituibilità, secondo ‘Metro Uk, è una caratteristica di Harley Bird: “È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l’attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa”. Senza dimenticarsi del personaggio Peppa Pig, la più amata tra i piccini, ma dichiarata persino “sovversiva” in Cina, con le numerose clip fatte sparire da un’app di condivisione video.

La carriera di Harley Bird

La giovane doppiatrice di Peppa Pig esordisce a 5 anni a un’audizione e solo un mese dopo ottiene il ruolo nella serie animata. Basti pensare che nel 2011 vince al ‘British Academy Film Award‘ per la miglior performance nella sezione ‘Children’.

La stessa Bird, nel corso del programma britannico ‘This Morning’, ha svelato il segreto del suo successo: “Capisco davvero il personaggio, so come parlerebbe nella realtà, come farebbe le cose, come reagirebbe”.

Immagine del profilo Twitter di Harley Bird