Il numero 1 bianconero chiuderà la carriera alla corte di Thomas Tuchel, che gli ha rivolto parole al miele in conferenza stampa

Un epilogo di carriera a sorpresa, contro ogni pronostico. Gigi Buffon è pronto a chiudere la sua vita da calciatore al Paris Saint-Germain, dopo aver salutato la Juventus in conferenza stampa e dato l’ultimo abbraccio ai suoi tifosi sabato contro il Verona. Tutto fatto per l’accordo con il club parigino, che verrà annunciato nei prossimi giorni, forse già mercoledì.

Una svolta dettata dalla volontà di Buffon di competere ancora per gli obiettivi che contano, piuttosto che concludere la sua carriera in qualche campionato esotico. Il contratto biennale sarà l’ultimo slancio verso la possibilità di vincere la Champions League, sotto la guida di Thomas Tuchel, che nella conferenza stampa di presentazione di oggi ha espresso gradimento per il portierone (ormai ex) juventino.