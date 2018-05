La Royal Family dedica a Meghan Markle una pagina personale da Duchessa di Sussex con la sua biografia

Meghan Markle è entrata ufficialmente a far parte della Royal Family con il titolo di Duchessa di Sussex. Anche il sito web ufficiale della Royal Family le dedica così la sua pagina con tanto di biografia. Molta attenzione viene rivolta all’impegno sociale che Meghan Markle ha profuso fin dalla tenerà età.

Una donna al fianco delle donne

Viene ricordato per esempio che all’età di undici anni Meghan si è ribellata al linguaggio sessista di una pubblicità di detersivi per piatti chiedendo l’aiuto anche dell’allora First Lady Hillary Clinton. Dopo la campagna della piccola Meghan lo slogan della pubblicità venne modificato rivolgendosi a tutti, non solo alle donne americane.

Un’attenzione nei confronti dei più deboli che non si è mai fermata: dai 13 ai 22 anni è stata tra i volontari di una delle mense dei poveri di Los Angeles. E’ stata inoltre nominata ambasciatrice di numerose associazioni benefiche e per l’ONU. Ha infatti difeso i diritti delle donne e la loro partecipazione politica, appoggiando anche il movimento #MeToo. Spicca infatti nella pagina della Duchessa di Sussex la frase da lei pronunciata ormai diventata famosa:



Sono fiera di essere una donna e di essere femminista

L’impegno sociale di Meghan Markle continua

In Rwanda ha condotto una compagna per la creazione di pozzi di acqua pulita per permettere ai bambini di dedicarsi alla propria istruzione. Nella pagina viene precisato che Meghan Markle continuerà a dedicarsi alle cause benefiche che più le stanno a cuore sostenendo il lavoro della regina. Poche righe invece vengono dedicate al suo passato da attrice tv.