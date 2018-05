Alcuni ospiti hanno pensato di fare i furbetti e di mettere in vendita le borsette omaggio del royal wedding

Il royal wedding di Harry e Meghan ha generato non solo meraviglia e stupore ma anche introiti economici non indifferenti. Non stiamo parlando soltanto delle entrate provenienti dal turismo e dal merchandising ma anche di guadagni, si fa per dire, più personalizzati.

All’indomani del matrimonio dell’anno infatti alcuni invitati non hanno esitato a mettere in vendita le borsette regalo omaggiate dalla famiglia reale. Alcuni dei 2.640 ‘ospiti del popolo’ scelti personalmente dal principe Harry e da Meghan Markle avranno pensato di fare i furbetti cercando di ricavare qualcosa di più che i gadget disegnati per il matrimonio.

Su eBay sono stati messi all’asta i sacchetti di iuta con le iniziali degli sposi in turchese ma anche il loro contenuto tra i quali una scatola di biscotti, una moneta di cioccolato, una calamita con il ritratto di Harry e Meghan e un buono sconto del 20% al negozio del castello. Gli omaggi erano inoltre accompagnati da una lettera di Harry e Meghan, una mappa del Castello di Windsor e una partecipazione anch’esse vendute su eBay.

I prezzi delle borsette hanno raggiunto cifre da capogiro. Si è partito da una base d’asta di 104 sterline (circa 122 euro) fino ad arrivare alla cifra di 1000 sterline (circa 1165 euro). “Non perdetevi l’occasione della vita di possedere un pezzo di storia reale”, si legge nella didascalia di una delle borsette in vendita.

