Dopo anni di polemiche a distanza ed esclusioni che hanno fatto clamore, Radja Nainggolan non è riuscito a vincere la sua personale battaglia con il CT del Belgio Roberto Martinez, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per i Mondiali di Russia 2018. Il centrocampista della Roma, così, rimanda ancora l’appuntamento con la sua prima Coppa del Mondo, dopo esser stato escluso, nel 2014, dall’elenco stilato dall’allora commissario tecnico Wilmots, con il quale il rapporto era stato altrettanto burrascoso. Presente, invece, Dries Mertens, al centro del progetto tecnico dell’ex allenatore dell’Everton e da sempre molto stimato in patria.

🗣 R. Martínez : “We know that @OfficialRadja has a very important role in his club and we cannot give him that role in our squad.” #REDTOGETHER 🇧🇪 #WorldCup

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 maggio 2018