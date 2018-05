I nuovissimi modelli, secondo indiscrezioni, potrebbero essere presentati tra giugno e settembre. Due di questi, sarebbero versioni low-cost del re dei melafonini, l'Iphone X

Melafonino-addicted, Cupertino vi chiama alle armi. L’inflazionatissimo Iphone X era solo un trampolino di lancio. Preparatevi, dunque, a nuovi interessanti risvolti (leggete ‘nuovi interessanti Iphone‘) disponibili anche in versione low-cost. Assurdo, ma vero. Però andiamo con ordine.

Iphone X è sull’orlo della gloria. Le vendite dell’ultimo gioiello della corona di Tim Cook, infatti, hanno surclassato quelle degli 8, 8plus e 7. Il re dei melafonini – indiscusso – è proprio lui: il celebrativo (e celebratissimo) X. Ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe solo di un capostipite. Presto, potremmo cominciare a considerarlo un vecchio modello.

Melafonino low-cost: 2 nuovi Iphone X economici pronti al lancio?

La Worldwide Developer Conference, prevista per giugno, potrebbe essere una vetrina interessante per i nuovi cuccioli di casa Apple. Per altri, l’appuntamento con le nuove punte sarebbe ritardato: magari a settembre, con i nuovi prodotti per i consumatori. Vediamo di entrare nel merito.

Cupertino starebbe pensando a quattro nuovi scintillanti Iphone. Le reclute (destinate alla top class) faranno tutte parte della X family, con qualche piccolo accorgimento che schiaccerebbe l’occhio al medio consumatore. In che senso? Nel senso che Apple, tra i nuovi arrivati, prevede due versioni low-cost del famigerato Iphone X. E chissà quanto low sarà questo cost. Insomma, due piccoli sostituti economici del re degli Iphone che dovrebbero presentarsi in maniera molto simile a lui. Stesso design, quasi certamente. Cioè bando alle cornici di tutti i modelli precedenti e stesso notch che ha fatto impazzire molti. Di gioia o di rabbia, poco importa. Ad ogni modo, gli economici saranno una sorta di versione aggiornata del deludente SE (che costerà attorno ai 600 euro, secondo le indiscrezioni) e un Iphone X low cost senza schermo Oled e senza doppia fotocamera posteriore. Un low cost relativissimo da 800 euro. Ma per un melafonino sono quasi pochi, dai.

I modelli di punta, tutte le indiscrezioni sulle features

Adesso andiamo al top di gamma. Chiusa la partita degli Iphone poveri, Apple presenterà i due modelli di punta. Saranno, è chiaro, due versioni aggiornate dell’X. Quanto aggiornate è piuttosto dibattuto. Nulla si sa sul nome, o nulla trapela. Che siano un Xs e Xplus? O un X SE poco probabile? Comunque si chiamino, i nuovi melofonini monteranno display Oled e, attenzione attenzione, potrebbe arrivare una tripla fotocamera posteriore. Invidia del Huawei, dicono alcuni in Cina. Probabile, risponde (forse?) Cupertino. Come se Huawei non avesse invidia di Apple.