Giuseppe Conte, indicato come premier da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dichiara "perfezionamenti" degli studi giuridici presso la New York University. Dagli Stati Uniti, però, fanno sapere che nel periodo indicato non risulta la sua presenza

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, indicato come premier da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dichiara una prestigiosa formazione e “perfezionamenti” degli studi giuridici presso diversi atenei internazionali, tra cui la New York University. Dagli Stati Uniti, però, fanno sapere che nel periodo indicato – dal 2008 al 2012 – non risulta la presenza di quel nome tra i frequentatori dell’università newyorkese.

M5S: “Conte non ha mai vantato corsi o master alla NY University”

“Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università. – comunica in una nota l’Ufficio comunicazione del M5S -. Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato”. “Conte – continua la nota -, come ogni studioso, ha soggiornato all’estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese giuridico”.

Conte, non risultano i suoi studi alla New York University

Giuseppe Conte ha presentato un profilo di tutto rispetto. Avvocato civilista, insegnante di diritto, autore di pubblicazioni sulle migliori riviste giuridiche del paese e un’esperienza nella Commissione Cultura di Confindustria. Peccato, però, che sul perfezionamento della sua formazione giuridica a New York ci sia un piccolo mistero.

Una portavoce dell’università di New York, Michelle Tsai, ha riferito al New York Times di non avere trovato traccia della presenza di Conte negli archivi. Il suo nome, infatti, sembra non compaia né tra gli insegnanti, né tra gli studenti, né tra i ricercatori. È probabile però che Conte abbia frequentato corsi di uno o due giorni, per i quali l’università non conserva documenti.

Nel ricco curriculum di Conte – ben 12 pagine – pubblicato sul sito della Camera, vengono indicati titoli e specializzazioni nelle università internazionali più prestigiose: Yale, la Duquesne University di Pittsburgh, la Sorbona di Parigi, il Girton College dell’Università di Cambridge e l’International Kultur Institut di Vienna, dove sembra che Conte abbia frequentato semplicemente un corso di tedesco.