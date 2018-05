Harry e Meghan festeggiano i 70 anni di Carlo a due giorni dal royal wedding

A due giorni dal royal wedding, Harry e Meghan partecipano al loro primo evento ufficiale. Accanto a loro tutta la royal family in occasione delle celebrazioni per i 7o anni del principe Carlo. L’evento, tenutosi nel giardino di Buckingam Palace, celebra gli impegni benefici del principe ereditario.

A number of guests from the Police, Fire and Ambulance, Mountain Rescue and RNLI were also invited for celebrations in Buckingham Palace’s gardens today. #princeandpatron pic.twitter.com/mwFlUrgyGl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maggio 2018

“Hai inspirato William e me, e guardando qui oggi, è chiaro che non siamo i soli. Hai creato una grande opera che continuerà a fare un’enorme differenza per molte persone”, ha detto nel suo discorso il principe Harry. “E’ davvero incredibile vedere così tanti di voi qui oggi – ha continuato – per questa festa di famiglia. Dico “famiglia” perché questa è una possibilità per noi di onorare il lavoro del principe di Galles negli ultimi quarant’anni, con tutte le sue opere di beneficenza, patrocini e associazioni militari”.

Today The Duke and Duchess of Sussex attended The Prince of Wales’ 70th Birthday Patronage Celebration. The event celebrates the Patronages, charities and Military affiliations The Prince supports, as well as the emergency service personnel. More > @ClarenceHouse#PrinceandPatron pic.twitter.com/2qaj94Odmz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maggio 2018

Foto da Twitter