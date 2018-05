Dalla Spagna all'Italia la fiction thriller basata su reali fatti di cronaca

A pochi giorni dal debutto in Spagna su Telecinco, arriva anche in Italia La Verdad. La prima puntata della nuova serie tv, prodotta da Plano a Plano, andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 25 maggio con il titolo Le verità nascoste. Si tratta di una fiction thriller che si ispira a reali fatti di cronaca sulla scomparsa di tre bambini e che ha debuttato il 21 maggio in Spagna toccando picchi elevati di share.

Trama di Le verità nascoste

Nella prima puntata ricomparirà la protagonista, la diciassettenne Paula Garcia McMahon scomparsa all’età di otto anni. Fin da subito dovrà fare i conti con il poliziotto che si è occupato delle indagini, Marcos Eguia, e con il giornalista Lalo Ruiz messosi sulle sue tracce e incerto sulla versione rilasciata dai suoi genitori, apparentemente disinteressati alle cause della scomparsa della figlia.

Paula racconterà di essere riuscita a liberarsi dal suo sequestratore e di essere stata coinvolta nel traffico delle banche spagnole. Con Marcos stabilirà fin da subito un feeling particolare che rischierà di mettere in pericolo il matrimonio del poliziotto con la futura sposa Laura Santos. Dall’altra parte ci sarà Lalo che anni prima aveva accusato il padre di Paula di averla uccisa e di avere inscenato la scomparsa

La fiction si articola in 16 episodi che verranno distribuiti in quattro o sei puntate. La regia è di Cesar Benitez e Aitor Gabilondo.