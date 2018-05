Lo rivela uno studio condotto dal dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell'Università di Pechino

Le uova come toccasana per il nostro cuore. Secondo uno studio condotto dal dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell’Università di Pechino, infatti, il consumo quotidiano di uova potrebbe ridurre il rischio cardiovascolare: in particolare un uovo al giorno diminuirebbe il rischio di ictus del 26% e del 28% il pericolo di morte per questa causa.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Heart.

Gli esiti dello studio

Lo studio, coordinato da Liming Li e Canqing Yu del dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell’Università di Pechino, ha coinvolto 416.213 persone, inizialmente prive di malattie come cancro, problemi cardiovascolari e diabete.

Gli esperti hanno infatti valutato il frequente consumo di uova di ciascuno ed hanno registrato per tutto il periodo di monitoraggio (8-9 anni) le malattie e i decessi intervenuti nel campione (un totale di quasi 84 mila casi di patologie cardiovascolari e 9.985 decessi per queste cause). Successivamente si è proceduto con il confronto tra lo stato di salute cardiovascolare di chi consumava giornalmente un uovo e quello di chi invece non ne mangiava mai o sporadicamente.

Pertanto, dallo studio sono emersi dei punti interessanti. Innanzitutto la riduzione del 28% del rischio di morte per ictus tra i consumatori di uova e, poi, la diminuzione del 18% del rischio di morte per patologie cardiovascolari. Inoltre, si è assistito ad un abbassamento del 12% del rischio di malattia ischemica del cuore tra i consumatori di uova (5,32 uova a settimana), rispetto a quanti ne consumano solo 2 a settimana.

Trattandosi di uno studio osservazionale, non si può affermare la presenza di un nesso di causa ed effetto tra consumo di uova e salute cardiovascolare. Lo ammettono gli stessi ricercatori i quali, tuttavia, rinvengono delle qualità positive intrinseche all’uovo, quali: proteine fondamentali, vitamine importanti e sostanze salutari come i carotenoidi e fosfolipidi.