La polizia ha aperto un'inchiesta per stabilire se la vittima (34 anni) stesse usando la modalità pilota automatico. Intanto, è polemica sui vertici di Tesla

La guida semi-autonoma stenta a mantenere l’ottima nomea che si era procurata. Oggi, infatti, un nuovo incidente il mondo Tesla. E, questa volta, si tratta di un incidente mortale. L’episodio è accaduto nei pressi di Castro Valley, a San Francisco. Il Los Angelese Times prova a ricostruirne la dinamica: la Tesla si sarebbe schiantata contro una staccionata, prima di precipitare nel lago limitrofo. La vittima, 34 anni, si chiamava Keith Leung.

La dinamica dell’incidente: autopilot o guida manuale?

Non è ancora certo, ad ogni modo, che Leung stesso usando la modalità autopilot che innesca, da mesi, un acceso dibattito nelle smart-car di Tesla. La polizia di Los Angeles ha aperto un’inchiesta per stabilire se il 34enne si stesse avvalendo della tanto discussa modalità. Il padre della vittima, intervistato dalla CBS, ha dichiarato che Keith non usava mai l’autopilot nelle strade locali, ma soltanto nelle highway. Ma, ad ogni modo, è ancora presto per accertarlo.

La polemica sui vertici di Tesla

A Palo Alto, intanto, nel cuore della Silicon Valley, incrociano tutti le dita. La società non può reggere l’ennesimo duro colpo inferto all’autopilot. Tesla, infatti, si trova già sotto inchiesta per un incidente mortale avvenuto – con la modalità automatica – a bordo di una Model X. La polemica sta facendo precipitare tutti i titoli azionari di Palo Alto. Il ceo, Elon Musk, promette progressi ma brucia cassa. Tesla archivia il primo trimestre con una perdita-record: sono ben 784 milioni, i dollari andati in fumo.

La morte di Keith Leung, dunque, rischia di non far dormire più sonni tranquilli, a Palo Alto. “Siamo profondamente rattristati da questo incidente”, hanno commentato subito alla Tesla, provvedendo (da parte loro) a offrire piena collobarazione alle autorità locali per stabilire i fatti.