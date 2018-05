Il New York Times lo sospettava da mesi, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi. Mr e Mrs Obama sposeranno Netflix. La collobarazione tra gli ex inquilini della White House e la nota TV series company di Los Gatos, data per probabile, è ormai diventata certa. A darne conferma, infatti, è Netflix ‘in persona’, twittando dell’approdo degli Obama nella piattaforma californiana.

Si tratta di un accordo pluriennale, come cinguetta l’account twitter di Netflix. Barack e Michelle si occuperanno della produzione di svariati contenuti che dovrebbero, certamente, arricchire la già ampissima offerta del brand Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

— Netflix US (@netflix) 21 maggio 2018