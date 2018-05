La gestione del racket è emersa dall'inchiesta della dda di Palermo culminata nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 tra boss, gregari ed estorsori del clan Noce di Palermo

Arresto da parte della polizia

C’era la mafia dietro la festa religiosa rionale del sacro Cuore di Gesù studiata e gestita da Cosa Nostra per raccogliere denaro da destinare agli uomini d’onore e ai familiari dei detenuti mafiosi. Anche gli ambulanti ammessi a montare le loro bancarelle nella zona della festa erano costretti a versare nelle casse mafiose l’intero ricavato delle vendite

Undici le persone finite in manette

Una vasta operazione compiuta da oltre 100 uomini della polizia che ha portato al fermo degli undici con l’accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Dalle indagini è emerso come i vertici della famiglia mafiosa esercitassero il ferreo controllo del territorio per imporre il pizzo. A chi non si piegavano alle richieste di soldi erano riservate pesanti ritorsioni come nel caso di un commerciante al quale era stata incendiata la casa come conseguenza del suo no al racket.