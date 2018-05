Tragedia sfiorata a Comabbio, nel Varesotto. Il ragazzino, secondo la ricostruzione, avrebbe erroneamente usato dell'acido solforico per lavarsi, convinto che si trattasse di un flacone di shampoo

L'ospedale di Legnano

Ѐ probabile che abbia scambiato quel flacone di acido, posto proprio vicino alla doccia, con uno shampoo. Ѐ così che un 13enne del Varesotto sarebbe rimasto ustionato al viso e al corpo con l’acido solforico. Il ragazzino non si trovava in casa propria, ma era ospite di amici. Non si troverebbe, ad ogni modo, in pericolo di vita.

L’intervento di sanitari e carabinieri: il 13enne trasportato in elicottero

Si tratta, dunque, di un episodio accidentale. L’avrebbero accertato i carabinieri, giunti tempestivamente sul luogo. Le urla del 13enne, infatti, avrebbero allertato i residenti dell’appartamento che hanno chiamato il 112, non appena hanno compreso cosa stesse accadendo. Oltre all’unità dei militari, sul posto (nella località varesotta di Comabbio) è arrivata anche un’ambulanza del 118. I sanitari, messi in agitazione dalla necessità di un intervento medico immediato, hanno provveduto a contattare l’elisoccorso. Il 13enne è stato portato, infatti, in elicottero nell’ospedale della vicina Legnano, nel Milanese. Lì è stato ricoverato con ustioni di secondo grado al volto, alle spalle, all’addome e alle braccia.