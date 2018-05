L'annuncio è arrivato su Facebook

Un improvviso malore ha colpito Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi, durante le prove del ‘Vasco Non Stop‘. Immediato il ricovero del ‘Gallo’ presso la terapia intensiva dell’Ospedale di Udine, il quale, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime tappe del tour.

L’annuncio social di Vasco Rossi

L’annuncio è arrivato tramite un post apparso sul profilo Facebook del Blasco, che dall’1 giugno è atteso a Torino per l’inizio ufficiale del suo tour. “Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all’ospedale…..mi auguro che si riprenda il più presto possibile”, si legge nella nota.