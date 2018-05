Aggressioni al Pronto Soccorso in aumento: è allarme

Un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Siemeu) afferma che dal 1 marzo al 30 aprile 2017, 2 persone su 3 - pari al 63% del campione - hanno subito un'aggressione fisica

Aumenta il numero delle aggressioni al personale sanitario all’interno dei Pronto Soccorso italiani. Un’indagine della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Siemeu) afferma che dal 1 marzo al 30 aprile 2017, 2 persone su 3 – pari al 63% del campione – hanno subito un’aggressione fisica.

Secondo le testimonianze raccolte da Simeu, la situazione, nell’ultimo anno è “sensibilmente peggiorata in tutte le regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per il Lazio. E non si contano aggressioni verbali e intimidazioni”.

Per far fronte a questa nuova emergenza, diventa necessario un cambiamento a livello organizzativo e un maggiore sostegno al personale medico. “L’emergenza-urgenza è sola davanti al profondo cambiamento in atto – afferma Francesco Rocco Pugliese, presidente nazionale Simeu – un cambiamento epocale che richiede una profonda trasformazione organizzativa, per far fronte al mutare delle richieste di salute dei pazienti, sempre più anziani e pluripatologici, e alle trasformazioni in atto nel sistema sanitario”. E continua: “L’aggravarsi delle violenze contro il nostro personale sanitario è certamente anche frutto di un disallineamento fra la realtà quotidiana e la direzione strategica delle politiche sanitarie nazionali”. Il sovraffollamento all’interno delle strutture ospedaliere è, a parere di Pugliese, la “principale causa di difficoltà fra medici e pazienti, è un problema non solo stagionale ma endemico dei nostri Pronto soccorso. Tuttavia resta senza soluzione“.

Simeu ha analizzato un campione di 218 persone, cioè il 33% dei presenti in Italia (667). Le strutture prese in esame sono distribuite nelle 20 regioni italiane e comprendono 53 Pronto Soccorso semplici, 111 Dipartimenti Emergenza Accettazione (DEA) di prima livello e 54 di secondo livello, un insieme di strutture ospedaliere diverse quindi.