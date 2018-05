È Unai Emery l’erede di Arsene Wenger. Dopo una valutazione di qualche settimana, la dirigenza dell’Arsenal ha scelto il tecnico spagnolo per raccogliere il lascito di oltre vent’anni di gestione dell’alsaziano, che ha elevato i Gunners ai livelli delle big europee, facendo scuola con il suo culto del bel calcio e l’attenzione alla crescita dei giovani.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl

— Arsenal FC (@Arsenal) 23 maggio 2018