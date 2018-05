L'arresto è scattato ieri pomeriggio. L'uomo, 64 anni, meccanico, risiedeva ad Assemini, nel Cagliaritano

Avrebbe adescato un 14enne, minacciandolo e molestandolo. Con queste accuse, i carabinieri di Assemini (nel Cagliaritano) hanno arrestato un meccanico 64enne. L’arresto è scattato ieri pomeriggio, ma la vicenda risale a diversi mesi fa.

I precedenti e l’ipotesi accusatoria

Il 64enne, residente proprio ad Assemini, avrebbe adescato il minore sui social network. Probabilmente prima, nell’intento di ottenere la sua fiducia, ha scambiato qualche parola con lui. Poi sarebbe passato alle richieste. I messaggi, costanti, sarebbero ben presto divenuti minaccioso. Tra le accuse, ai danni del 64enne, infatti c’è anche quella di atti persecutori. In un’occasione, incrociato il 14enne per strada, il meccanico avrebbe tentato di trascinarlo in un magazzino, ma il ragazzo è riuscito a fuggire.