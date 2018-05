Mattarella continua a prendere tempo mentre M5S e Lega non indietreggiano sul nome del premier e l'Italia aspetta ancora un governo

Sergio Mattarella

Mattarella prende tempo, tanto, troppo per l’Italia e M5S e Lega non indietreggiano sul nome del premier, d’altronde sono espressione di milioni di elettori e l’Europa, giornalmente, lancia moniti.

Le raccomandazioni dell’Unione Europea

In attesa della formazione del nuovo Governo la Commissione europea si appresta a trasmettere all’Italia, oggi stesso, una serie di raccomandazioni in economia, prima fra tutte un intervento sul debito pubblico, troppo elevato. Raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell’Ue.

Ma c’è una buona notizia: l’Italia non rischia nessuna procedura per debito eccessivo per il 2017, perché la crescita più ampia del previsto ha ridotto la deviazione dei conti pubblici.

Bruxelles, dunque, non vuole andare allo scontro prima ancora di conoscere i suoi nuovi interlocutori, e quindi non calcherà troppo la mano. Quindi i conti pubblici saranno giudicati ‘ampiamente in linea’ con le regole di bilancio. Il problema è però sul 2018, anno in cui la Commissione si aspettava una correzione da 0,3% che non c’è stata e che non è stata messa in cantiere nel Def. Bruxelles segnala il rischio di mettere mano alla Fornero, chiedendo al Governo di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico e tagliare le pensioni troppo alte e non coperte dai contributi versati. Inoltre, tornerà a sollecitare l’intervento sui crediti deteriorati, che ancora minacciano la stabilità del sistema finanziario italiano, e sono anche la principale ragione per cui la Germania frena sulla condivisione dei rischi nell’Eurozona. Uno spazio particolare sarà riservato al capitolo sociale, cioè lavoro e welfare, con l’invito a mettere in campo politiche più efficienti per sfruttare meglio le iniziative sulla formazione.

Conte premier designato da Lega e M5S

“Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega”, ribadisce oggi Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’. L’esponente pentastellato ricorda che Conte “ha alle spalle circa 17 milioni di voti, che sono i cittadini italiani che ci hanno votato il 4 marzo, e non sarà certo per una stupidaggine inventata relativa al suo curriculum a cambiare le cose. Conte – aggiunge – è una brava persona, competente, seria, e penso che sarà un ottimo Presidente del Consiglio di tutti gli italiani”. E sulla possibilità che il presidente della Repubblica possa prendere ulteriore tempo Toninelli precisa: “Mattarella ha incontrato ieri la seconda e la terza carica dello Stato per completare il suo percorso istituzionale. Sono convinto che oggi verrà dato l’incarico e finalmente tra pochi giorni potrà partire questo governo che sarà un governo politico”.