L'ex insegnante è chiamato a rispondere di sei capi d'imputazione per istigazione al terrorismo

Il principino George, figlio di William e Kate, nel mirito dei ‘lupi solitari‘. L’incoraggiamento via web è stato inoltrato da Husnain Rashid, 32enne britannico di fede musulmana, chiamato a rispondere di sei capi d’imputazione per istigazione al terrorismo in Inghilterra. L’ex insegnante, accusato di essere simpatizzante dell’Isis, si professa innocente.

Il 32enne si firmava ‘Lone Mujahid’

Con l’appellativo di ‘Lone Mujahid‘, Rashid avrebbe sollecitato, attraverso il web, aspiranti jihadisti solitari a prendere di mira George, all’epoca 4 anni, all’uscita dalla scuola materna di Battersea, nella zona sud di Londra. Fra i vari suggerimenti, spiega la pubblica accusa, quello di avvelenare con una siringa gelati confezionati in un supermercato.