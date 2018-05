Il veronese si prende il quarto successo di tappa in questa edizione della corsa rosa, allungando nella classifica per la maglia ciclamino

La maglia ciclamino è nelle mani di Elia Viviani. Sul traguardo di Iseo, nella diciassettesima tappa del Giro, il velocista veronese ha festeggiato il quarto successo in questa sua personale sfida con Sam Bennett, adesso staccato per 4 a 2 nel conto delle vittorie, e soprattutto più lontano nella corsa alla maglia ciclamino della classifica a punti. Nessun problema per Simon Yates, scortato dai suoi compagni di squadra verso una giornata tranquilla in attesa dei tapponi alpini che, da domani a sabato, decideranno il vincitore di questa edizione numero 101 della corsa rosa.

Una tappa, la Riva del Garda-Iseo, che è stata caratterizzata dai tanti tentativi di fuga, specialmente da parte di un Luis Leon Sanchez disperato per ottenere un successo in questo Giro, ma tutti perentoriamente stroncati da parte degli uomini della Bora, decisa a portare allo sprint il proprio velocista principe Sam Bennett, a caccia di Elia Viviani nella classifica per la maglia ciclamino.

Ai cinque chilometri dall’arrivo arriva la sparata di Lammertink, che approfitta di un momento in cui il gruppo era guidato dalla Mitchelton-Scott, la formazione della maglia rosa Yates, priva di ogni interesse ad andarlo a riprendere. L’azione dell’olandese del Team Katusha, però, non è sufficientemente decisa, e il suo tentativo viene neutralizzato a 2,5 dallo striscione del traguardo.

L’ordine d’arrivo

1) E. Viviani

2) S. Bennett

3) N. Bonifazio

4) D. van Poppel

5) J. Debusschere

6) K. Sbaragli

7) J. Drucker

8) S. Modolo

9) A. Vendrame

10) J. Goncalves

La classifica

1) S. Yates

2) T. Dumoulin +56”

3) D. Pozzovivo +3’11”

4) C. Froome +3’50”

5) T. Pinot +4’19”

6) R. Dennis +5’09”

7) M. Lopez +5’37”

8) P. Bilbao +6’02”

9) R. Carapaz +6’07”

10) G. Bennett +7’01”