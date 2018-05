Sapevate che è possibile migliorare il proprio metabolismo? Basta consumare questi alimenti

Quante volte ci siamo lamentati per gli scarsi risultati della dieta? E quante volte abbiamo addebitato la causa al nostro metabolismo lento e fiacco? Ebbene non ci sono più scuse, vi sveliamo i 10 cibi che è bene consumare per accelerare il metabolismo e dimagrire mangiando con gusto.

Salmone

Il salmone non influisce direttamente sul metabolismo ma genera una reazione a catena. E’ infatti un alimento ricco di Omega-3 che influisce sulla leptina un ormone che regola la velocità con cui il nostro organismo conserva e consuma l’energia. Un aumento delle funzionalità della leptina accelerà quindi il metabolismo.

Aglio

A rendere l’aglio un ottimo acceleratore di metabolismo i minerali e gli amminoacidi che contiene. Questi due componenti contribuiscono infatti a regolare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue e a bruciare i grassi velocemente. E’ importante consumarlo crudo e tritato accoppiandolo all’olio di oliva.

Avena

Anche l’avena aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue ma tiene anche sotto controllo lo stimolo della fame. Inoltre è un’enorme fonte di fibre che contribuisce a migliorare il metabolismo.

Cioccolato fondente

Il cioccolato amaro, cioè fondente almeno al 75%, fa molto bene al nostro organismo. Consumarne un pezzetto al giorno aiuta a risvegliare il metabolismo.

Frutti di bosco

I frutti di bosco sono alleati importanti nell’accelerare il metabolismo. Il mirtillo regola i livelli di insulina nel sangue e aiuta a ridurre la massa grassa, le more sono fonti di fibre, vitamina C e E ma anche antiossidanti. I lamponi, allo stesso modo delle fragole, hanno invece proprietà lassative e diuretiche. Sono infatti frutti altamente depurativi aiutando ad eliminare materiale di scarto.

Ananas

L’ananas è un importante alleato per combattere la ritenzione idrica. Grazie a questa capacità permette anche di ridurre gli inestetismi della cellulite. L’ananas inoltre contiene bromelina che, assunta a fine pasto, aiuta il processo digestivo.

Mandorle

Il consumo di mandorle aiuta a limitare l’accumulo di lipidi nel sangue. Le mandorle inoltre sono una fonte di vitamina E e contribuiscono a generare un senso di sazietà.

Lattuga

Consumare lattuga aiuta a controllare il senso di fame. E’ inoltre utile ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue aiutando a metabolizzare i grassi.

Finocchio

Il finocchio è un ottimo drenante. Consumare finocchio quindi aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a ridurre la ritenzione idrica. Inoltre possiede notevoli proprietà antiossidanti.

Broccoli

I broccoli sono ottimi alimenti detox. Contengono infatti fibre, vitamine e sali minerali dalle proprietà antiossidanti. Aiutano quindi a disintossicare l’organismo e trattenere il calcio nelle ossa.

Fonte foto: Pixabay