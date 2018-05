Il fatto è accaduto il 17 maggio, quando il gruppo ha assalito le due vittime portando via 10 euro a testa

Una baby gang composta da sei ragazzini ha aggredito due 15enni in via Neera, a Milano. Il fatto è accaduto il 17 maggio, quando il gruppo ha assalito le due vittime portando via 10 euro a testa. All’indomani della vicenda, i ragazzi hanno sporto denuncia e due giorni dopo i genitori sono tornati per fare un’integrazione di denuncia, in quanto uno dei 15enni era stato contattato al cellulare per avere altri 20 euro.

Quattro 15enni arrestati per estorsione

Dopo aver monitorato la consegna della banconota di 20 euro, avvenuta nel parcheggio di un supermercato del quartiere Stadera, i carabinieri della Stazione Gratosoglio hanno fermato quattro 15enni e un 14enne non imputabile. I quattro ragazzini sono stati arrestati con l’accusa di estorsione, mentre il sesto componente della baby gang non era presente.