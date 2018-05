Accanto alla famiglia di Avicii solo gli amici più stretti in un funerale privato

I funerali di Tim Berling, in arte Avicii, avverranno in forma privata. Lo annuncia la famiglia in una nota inviata alla rivista Billboard in cui viene richiesto rispetto per il giovane dj e produttore discografico, scomparso lo scorso aprile. “Ci sono state molte richieste riguardanti gli accordi funebri per Tim. La famiglia di Bergling ha ora confermato che i funerali saranno svolti in forma privata, alla presenza delle persone che gli erano più vicine e chiede gentilmente ai media di rispettarli. Non saranno fornite ulteriori informazioni”, si legge nel comunicato.

L’album postumo di Avicii

Il nome di Avicii è comparso tra l’altro nelle nomination dei recentissimi Billboard Awards tenutisi il 21 maggio. Il dj era candidato per il premio della categoria Top Dance/Electronic Album, dove hanno trionfato i The Chainsmokers. Il duo, al momento di ritirare il premio, ha dedicato una parte del discorso di ringraziamento al collega scomparso: “La sua scomparsa è stata una grande perdita per il mondo della musica e per noi. Era un grande artista – hanno detto -, fonte d’ispirazione da tanti punti di vista. È stato fondamentale per tutti noi della scena elettronica”.

Non un premio postumo quindi ma un album. E’ stato infatti rivelato dalla famiglia che Avicii aveva già concluso 200 brani che potranno essere pubblicati in un album inedito. Secondo la rivista Billboard l’album postumo di Avicii potrà vedere la luce entro la fine del 2018.