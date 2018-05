Il club azzurro rischia di perdere pezzi importanti (da Hamsik a Sarri), ma l'acquisto di Balotelli potrebbe essere la svolta del calciomercato partenopeo

Il quotidiano francese France Football riporta l’indiscrezione secondo cui l’attaccante del Nizza, Mario Balotelli, vorrebbe ritornare in patria, calcando nuovamente i campi di serie A, salutando e ringraziando così la Costa Azzurra (Nizza) dove è maturato e rinato sia calcisticamente che atleticamente.

Balo al Napoli

Il Napoli sarebbe in vantaggio per aggiudicarsi il cartellino di Balotelli rispetto alla concorrenza chiamata Roma di Di Francesco e Marsiglia, restando ancora in terra francese, di Rudi Garcia. Gli azzurri infatti, dopo aver sciolto il nodo Sarri e con il probabile arrivo di Ancelotti, potrebbero chiudere la trattativa, e portare a Napoli Mario Balotelli.