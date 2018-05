Secondo quanto riportano le forze dell'ordine intervenute, le vittime, bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, venivano terrorizzate dalle insegnanti e costrette a subire violenze sia fisiche che psicologiche

Due insegnanti sono state arrestate dai carabinieri di Colorno, in provincia di Parma, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Secondo quanto riportano le forze dell’ordine intervenute, le vittime venivano terrorizzate dalle insegnanti e costrette a subire violenze sia fisiche che psicologiche.

Parma, maltrattano bimbi d’asilo: arrestate 2 maestre

Parole dure nei confronti di bambini d’asilo, le maestre avevano un atteggiamento aggressivo nei loro confronti e spesso infliggevano loro delle punizioni molto restrittive. Ad un bambino che non voleva rimanere immobile, dopo essere stato rimproverato per questo da una delle maestre arrestate, la donna avrebbe detto: “Mangia col piatto in mano come un animale“.