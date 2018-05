La vera e propria svolta, secondo Kodera, è stata il successo di PlayStation Plus

La PlayStation 5 sarà disponibile nel 2021. Lo rivela ai microfoni del Wall Street Journal Tsuyoshi ‘John’ Kodera, nuovo CEO della divisione Interactive Entertainment di Sony. “Utilizzeremo i prossimi tre anni per prepararci al prossimo passo e riuscire a raggiungere vette più alte in futuro”, ha dichiarato Kodera rendendo noto il business plan dei prossimi 3 anni di PlayStation.

La vera e propria svolta, secondo Kodera, è stato il successo di PlayStation Plus, ossia il servizio di abbonamento che permette di giocare online, accedere a sconti e usufruire di una selezione di titoli completi.

E se la soluzione fosse il gioco mobile?

Suscita un punto di riflessione la soluzione di gioco mobile: in tal senso il CEO di PlayStation pensa probabilmente al Nintendo Switch, il quale permette di giocare sia a casa sia in mobilità grazie alla sua natura ibrida. Riferendosi a PlayStation Vita e mettendo sul piatto l’intenzione di voler creare una PlayStation fruibile in più modalità, Kodera ha affermato ancora una volta: “Abbiamo bisogno di una visione più ampia perché oggi molti dispositivi sono connessi a internet e permettono di fare cose impensabili in precedenza”.

Nel mese di giugno, durante l’E3, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che si terrà a Los Angeles, verranno mostrati al pubblico attesissimi giochi per PS4: Spider-Man, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding.